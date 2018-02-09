Стартовала регистрация на благотворительный забег "Беги, Герой"

Благотворительный полумарафон "Беги, Герой" состоится в Нижнем Новгороде 20 мая. Регистрация участников уже началась: зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия до 30 апреля.

В этом году полумарафон пройдет в городе уже в четвертый раз. К участию приглашаются любители и профессионалы бега. На выбор участникам предложат несколько дистанций: 5 км для новичков, умеренные 10 км, и амбициозные 21.1 км. Маленькие бегуны от 3 до 13 лет смогут пробежать детские 500 метров. Благотворительную часть забега составит конкурс спортивных социальных инициатив с бюджетом 500 000 рублей.

Все участники будут награждены медалями. Победители в абсолютном зачете также получат призы от спонсоров и партнеров забега. В стартовом пакете каждый участник найдет фирменную футболку с символикой забега.

По сложившейся традиции, в поддержку новичков марафон «Беги, Герой!» совместно с «Академией Бега» Дмитрия Павлова организуют бесплатные подготовительные тренировки. Они будут проходить еженедельно по воскресеньям в 9:30 у памятника Чкалову.

За прошедший год «Беги, Герой!» вырос почти вдвое и предлагает участникам 3 600 слотов, среди которых 300 слотов на детский забег. Стоимость слотов составляет 950 рублей за 21.1 км, 850 рублей за 10 км, 650 рублей за 5 км. Стоимость детского забега 350 рублей. Ветераны ВОВ и люди с инвалидностью могут участвовать в забеге бесплатно. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки.

Из суммы всех регистрационных взносов будет сформирован бюджет в размере 500 000 рублей, который будет направлен победителю конкурса спортивных социальных инициатив. К участию приглашаются организации, готовые реализовать свои проекты, направленные на решение актуальных социальных проблем.

Официальная группа "Беги, Герой" Вконтакте и Фейсбуке.