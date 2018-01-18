Футбольная команда детей с синдромом Дауна будет создана в Нижнем Новгороде

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил о создании в регионе футбольной команды детей с синдромом Дауна. Со ссылкой на РИА Новости об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

Никитин сделал соответствующее заявление во время Гайдаровского форума в Москве. По его словам, целью создания такой команды является социализация детей с ограниченными возможностями здоровья.

Это позволит привлечь внимание как мировой, так и российской общественности к данной теме, - подчеркивает врио губератора.

Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Всю инфраструктуру, которую мы создали для подготовки детей в целом, в частности в Центре спортивной подготовки в Нижнем Новгороде, мы будем использовать для формирования одной или нескольких футбольных команд детей с синдромом Дауна. Мы выясним, каким способом мы можем оказать поддержку в этом направлении».

В сообщении говорится, что разработка методик по привлечению детей с синдромом Дауна к игре в футбол проводится в рамках подготовки к проведению в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году.