Парусный клуб Tramontana организует открытую встречу

Парусный клуб Tramontana организует серию открытых встреч для участников и любителей парусного спорта в Нижнем Новгороде. Первая встреча пройдет 14 ноября в кафе «Наршараб».

На встрече обсудят завершившийся сезон парусного спорта в Нижнем Новгороде, а также планы сообщества на межсезонье 2017-2018. 

В программе - выступление участников регаты Rolex Middle Sea Race Глеба Сулоева и Михаила Тихонова, а также рассказ участников Tramontana Sailing Club о старте кругосветной регаты Volvo Ocean Race. 

14 ноября

18:00

Дом-кафе «Наршараб»

Вход свободный

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Автор: Мария Кучер
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