Парусный клуб Tramontana организует открытую встречу

Парусный клуб Tramontana организует серию открытых встреч для участников и любителей парусного спорта в Нижнем Новгороде. Первая встреча пройдет 14 ноября в кафе «Наршараб».

На встрече обсудят завершившийся сезон парусного спорта в Нижнем Новгороде, а также планы сообщества на межсезонье 2017-2018.

В программе - выступление участников регаты Rolex Middle Sea Race Глеба Сулоева и Михаила Тихонова, а также рассказ участников Tramontana Sailing Club о старте кругосветной регаты Volvo Ocean Race.