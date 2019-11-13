Дарья Цыбина из Нижнего Новгорода стала счастливой обладательницей короны «Мисс Организация Объединенных Наций». На международном конкурсе, который накануне прошел в Индии, девушка презентовала проект «Smart-благотворительность» и стала лучшей сразу в нескольких номинациях.
Нижегородка Дарья Цыбина завоевала титул «Мисс ООН — 2019»
«Мисс ООН» не является конкурсом красоты в стандартном понимании. Все участницы должны рассказать жюри о какой-либо значимой общественной проблеме, которая их волнует. Проект «Smart-благотворительность», который представила Дарья, позволит облегчить сбор средств в благотворительные фонды. Разработкой особой смарт-карты лояльности девушка занималась совместно с российской IT- компанией.
Кстати, нижегородка была единственной россиянкой, представлявшей страну на этом конкурсе.
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Фото: архив героев
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