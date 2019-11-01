Создатель фонда «Сострадание НН» Владимир Гройсман претендует на премию «Сделано в России — 2019»

Фонд защиты животных «Сострадание НН», основанный Владимиром Гройсманом, существует уже более четырех лет. За это время у организации появился свой приют, центр реабилитации и ветеринарная, а ее команда помогла обрести новый дом более 4500 животных.

Ранее редакция «НН.Собака.ru» выпустила серию материалов в поддержку фонда о людях, которые не побоялись сложностей и взяли себе друга (а то и не одного!) с улицы.

Поддержать Владимира Гройсмана в борьбе за победу можно до 6 ноября на сайте «Сноба», предварительно зарегистрировавшись. Результаты огласят 13 ноября.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru и VK.

Фото: архив фонда «Сострадание НН»