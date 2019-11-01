Нижегородский зоозащитник, создатель благотворительного фонда «Сострадание НН» Владимир Гройсман вошел в шорт-лист премии «Сделано в России — 2019», вручаемой журналом «Сноб». Он соревнуется в другими конкурсантами в номинации «Общество», сообщается на сайте издания.
Создатель фонда «Сострадание НН» Владимир Гройсман претендует на премию «Сделано в России — 2019»
Фонд защиты животных «Сострадание НН», основанный Владимиром Гройсманом, существует уже более четырех лет. За это время у организации появился свой приют, центр реабилитации и ветеринарная, а ее команда помогла обрести новый дом более 4500 животных.
Ранее редакция «НН.Собака.ru» выпустила серию материалов в поддержку фонда о людях, которые не побоялись сложностей и взяли себе друга (а то и не одного!) с улицы.
Поддержать Владимира Гройсмана в борьбе за победу можно до 6 ноября на сайте «Сноба», предварительно зарегистрировавшись. Результаты огласят 13 ноября.
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Фото: архив фонда «Сострадание НН»
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