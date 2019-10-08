Нижний Новгород и Екатеринбург свяжут прямые авиарейсы

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и пятницам. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на 12.10 по местному времени, из уральской столицы – на 16.50. Полеты будут осуществляться на современных лайнерах Sukhoy Superjet 100.

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Фото: архив пресс-служб