С 18 октября из нижегородского аэропорта «Стригино» открывается новый прямой рейс в Екатеринбург. Полеты будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро», сообщает пресс-служба терминала.
Нижний Новгород и Екатеринбург свяжут прямые авиарейсы
Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и пятницам. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на 12.10 по местному времени, из уральской столицы – на 16.50. Полеты будут осуществляться на современных лайнерах Sukhoy Superjet 100.
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Фото: архив пресс-служб
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