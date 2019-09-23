В Нижнем Новгороде пройдет благотворительный мотозаезд джентельменов

29 сентября по всему миру проходит международный благотворительный мотозаезд The Distinguished Gentlemans Ride . Нижний Новгород присоединяется к акции, и организаторы приглашают леди и джентельменов надеть свои лучшие ретро-костюмы и принять участие в празднике стиля и винтажных мотоциклов.

Участники соберутся вместе, прокатятся колонной по центральным улицам города, пообщаются и погрузятся в атмосферу светского мероприятия. Основная цель заезда — поддержка всемирного движения по изучению и лечению мужских заболеваний, предотвращению суицидов.

Участие в пробеге бесплатное. После регистрации на сайте каждый может пожертвовать любую сумму в благотворительный фонд или не делать этого.

Правила участия:

Предварительная регистрация на сайте;

Идеальный джентльмен-лук (классический костюм, рубашка, галстук/бабочка, тренч, пальто, пиджак, брюки, жилет и ботинки);

Классический или кастомный мотоцикл (классик, каферейсер, боббер, скремблер, чоппер, кубатурный ретро-мотороллер или кастом байк).

Информация о точном времени проведения мероприятия и маршруте будет доступна только зарегистрированным райдерам на сайте www.gentlemansride.com. Дополнительная информация и новости будут размещаться на странице мероприятия в VK.

В заезде участвуют 101 страна, более 640 городов и около 120 000 человек.

Фото: архив организаторов