Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest стартует в Нижнем Новгороде 2 августа

Единственный российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest , который пройдет во второй раз в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа, объявил участников конкурсной программы. В нее вошли 33 проекта – 10 российских и 23 зарубежных.

В этом году для участия в фестивале было подано 1300 заявок, год назад их было всего 150. В числе российских участников основного конкурса:

Проект Тимура Бекмамбетова, Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна «1968. Digital», действие которого происходит на «экране смартфона» Энди Уорхола, Джона Леннона, Владимира Высоцкого и других;

Одновременно драма и комедия в постельных историях веб-сериала «В постели»;

Карельская вариация «Черного зеркала» об ужасах современных технологий «Пиксельный разум»;

Мотивирующие и смешные истории о тяжелой жизни в исполнении персонажей русских народных сказок «Жизнь как в сказке»;

История о русских хакерах, которые пытаются взломать интернет «Russian Hackers Life»от известной студии «Дикий Digital»;

Вертикальный веб-сериал прошлогоднего гостя Realist Web Fest «Коллежский асессор»в духе приключений Фандорина;

Один из самых успешных примеров креативной рекламы - проект «Миллионер из Балашихи»;

Адаптации произведений Чехова в проекте «Чехов: Screenlife», снятые командами студентов Высшей Школы кино «Арка» под кураторством кинокомпании «Базелевс» Тимура Бекмамбетова;

Драма об актерских буднях «Типа кино» при участии Сергея Безрукова;

Веб-сериал на основе историй из известного интернет-сообщества «Подслушано».

Среди зарубежных участников:

Американская комедия про уроки феминизма FEM101 (США), ситком про трудности перевода, большую аргентинскую семью и женщину на грани свадьбы Noche de Amor;

Реалистичное канадское мокьюментари Blackout про опасности хождения во сне;

Черно-белый британский нуар Frank про человека, который решает любые проблемы, пока они не становятся слишком личными;

Испанская вариация на тему «Портрета Дориана Грея» про модного фотографа с популярным инстаграмом Dorien;

Испанская драма о лежащем в коме герое и происходящих вокруг него открытиях и откровениях его посетителей Puntu Koma;

Американское закулисье профессионального и любительского театра Theatre people;

Постапокалиптическая драма из Испании El Himno Mundial про талантливого недооцененного хирурга;

ДМБ по-израильски Gimel;

Яркая подростковая драма из Сингапура Sleeping Beauty and the Man in the Red Suit о том, что прежде чем знакомиться с девушками на вечеринках, на них надо попасть;

Сингапурский детектив Queen of Heartsо поисках девушки-инфлюенсера, пропавшей сразу после того, как она нашла себе пару;

Баскское фэнтези In the Land of The Wolves-поклонение эпохе VHS;

Итальянская мистика Anachronisme про затворника с тяжелым прошлым;

Короткие и смешные зарисовки из Бразилии о донорах спермы Donors;

Особенности русских народных сказок по-фински End Unsung;

Абсурдистская бельгийская фантасмагория Boldiouk & Bradock про сценариста в кризисе, который наяву встречает вымышленных персонажей;

Немецкое документальное кино о поисках VHS и оммаж уходящей натуре видеосалоновVideoHunterS;

Британское анимационное скетч-шоу Explicit Biscuit – Unleashed, по уровню абсурда не уступающее юмору Monty Python;

Комедийный хоррор из Британии Demonologist For Hire об изгнании дьявола;

Вертикальная комедия-инструкция к тому, как стать успешным актером в Британии STU, MY NAME IS STU;

Сатирический мультфильм Dead End про жизнь в Израиле после апокалипсиса;

Китайская версия «10 негритят», где все подозреваемые закрыты на одном корабле Deep Lone;

Уругвайские юмористические пародийные этюды на тему «третьего возраста» и «старости в радость» Las Paquitas del Humor.

Победителя Realist Web Fest определит международное жюри, куда войдут победители фестиваля в прошлом году, а также российские режиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии. Помимо главного приза – за лучший веб-сериал – судьи выберут лучшего режиссера, лучший сценарий, лучшую идею и персонажа, а также лучший пилот.

Фото: архив организаторов