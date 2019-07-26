Два нижегородца вошли в список самых успешных звезд России до 40 лет

25 июля журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее успешных представителей индустрии культуры и шоу-бизнеса России моложе 40 лет. В него попали два нижегородца – пианист Даниил Трифонов и супермодель Наталья Водянова .

28-летний Даниил Трифонов – молодая звезда российской академической музыки. Он занял 38 место списка, а его годовой доход составляет $3,3 млн. Трифонов является многократным лауреатом престижных международных конкурсов. Стал широко известен за пределами индустрии в 2017 году, когда его пластинка Transcendental с этюдами Листа получила Grammy как лучший классический инструментальный сольный альбом.

В прошлом году музыкант стал победителем премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».