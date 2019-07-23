Акция раздельного сбора мусора пройдет в Нижнем Новгороде 27 июля
27 июля в Нижнем Новгороде пройдет ежемесячная акция «РазДельно» по сбору мусора для его дальнейшей переработки. В этот день в городе и области будут работать сразу несколько точек, где жители смогут сдать отходы.
«РазДельно» – это проект экологической общественной организации «Изменим мир», благодаря которому вещи смогут обрести вторую жизнь. Ежемесячно на акциях по сбору вторсырья собираются тысячи килограммов отходов. На переработку принимаются: бумага, гофрокартон, стекло, металл, пластик, TetraPak, фольгированный мягкий пластик. Все вторсырье принимается в чистом и сухом виде.
Акция пройдет в следующих точках:
- Парк Пушкина;
- Дарьино;
- Мыза;
- Московское шоссе, 15;
- ул. Карла Маркса, 46;
- Парк Дубки,
- Автозоводский парк,
- г. Бор (ул. Ленина, 131 и ул. Коммунистическая (между домами 4 и 6));
- ДК Ленина;
- Автозаводский парк.
С подробным расписанием и условиями акции можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/razdelnonn
Фото: архив организаторов
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