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Акция раздельного сбора мусора пройдет в Нижнем Новгороде 27 июля 

27 июля в Нижнем Новгороде пройдет ежемесячная акция «РазДельно» по сбору мусора для его дальнейшей переработки. В этот день в городе и области будут работать сразу несколько точек, где жители смогут сдать отходы. 

«РазДельно» – это проект экологической общественной организации «Изменим мир», благодаря которому вещи смогут обрести вторую жизнь. Ежемесячно на акциях по сбору вторсырья собираются тысячи килограммов отходов. На переработку принимаются: бумага, гофрокартон, стекло, металл, пластик, TetraPak, фольгированный мягкий пластик. Все вторсырье принимается в чистом и сухом виде.

Акция пройдет в следующих точках:

  • Парк Пушкина; 
  • Дарьино;
  • Мыза;
  • Московское шоссе, 15;
  • ул. Карла Маркса, 46;
  • Парк Дубки, 
  • Автозоводский парк, 
  • г. Бор (ул. Ленина, 131 и ул. Коммунистическая (между домами 4 и 6));
  • ДК Ленина;
  • Автозаводский парк.

С подробным расписанием и условиями акции можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/razdelnonn

Фото: архив организаторов

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