В «Арсенале» открывается выставка предметов из переработанного пластика

18 июля в Нижнем Новгороде состоится открытие экологической выставки предметов из переработанного пластика «Фантастик Пластик». Экспонаты будут представлены в пространстве «Арсенала» по 29 сентября, сообщают организаторы.

В проекте «Фантастик Пластик» принимают участие более 40 российских и зарубежных дизайнеров. Экспозицию составили предметы дизайна, созданные из переработанного и вторично использованного пластика. Вход на выставку свободный.

Дизайнеры работают с пластиком уже более полувека. Пластик – это уникальный материал, применяющийся практически во всех сферах человеческой деятельности. Он легкий, долговечный и универсальный, а его использование позволяет экономить природные материалы и снижать количество потребляемой энергии.

Кураторы выставки Ольга Дружинина и Александра Санькова считают главной целью проекта повышение осведомленности общества и профессионалов о возможностях переработки пластика, знакомство с мировым опытом в этой сфере, привлечение внимания к осознанному потреблению и культуре обращения с отходами.

Специально для профессионального сообщества и широкой аудитории кураторами разработана образовательная программа. Жители Нижнего Новгорода смогут бесплатно посетить мастер-класс по художественной переработке мусора и послушать лекции российских художников и дизайнеров, посвященные экологическому дизайну и опыту работы с вторичным пластиком при создании произведений искусства. Регистрация на открытые лекции и экскурсии доступна по ссылке: https://moscow-design-museum.timepad.ru.