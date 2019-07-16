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Berёzka Group и фонд «Обнаженные Сердца» запустили две благотворительные акции в помощь детям

Ресторанный холдинг Berёzka Group и бренд природной минеральной воды RusseQuelle выпустили фирменную воду, часть средств с продажи которой перечисляется в фонд помощи детям с особенностями развития «Обнаженные сердца», основанный Натальей Водяновой. Благотворительная акция продлится до конца года.

Делать добро легко. Теперь при заказе фирменной воды BerezkaGroup x RusseQuelle, вы помогаете детям. С продажи каждой бутылки на добрые дела перечисляются по 10 рублей. А рестораны Franky Bar и Negroni Bar&Enoteca включили в свои меню специальные десерты — вся стоимость которых передается в тот же фонд.

Рестораны, где вы можете присоединиться к акции, приобретая воду:

  • «Куркума»
  • «Брынза»
  • Berezka Bar
  • «Уголек»
  • «Горячо»
  • Tarantino bar
  • «Сулугуни»
  • «Хинкальная»
  • «Соляная биржа»
  • «Cipollino» (Кстово)

Кроме того, во Franky Bar и Negroni Bar&Enoteca можно заказать домашний чизкейк с клубникой — «Обнаженное сердце». Все средства с продажи десерта будут так же переданы на помощь детям с особенностями развития.

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