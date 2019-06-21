«ВКонтакте» и «Радио Рекорд» уделят особое внимание вопросам экологии на пятом VK Fest, который пройдет в Санкт-Петербурге 20 и 21 июля. На площадке будет организован раздельный сбор мусора, а кафе и фудтраки будут использовать только посуду из перерабатываемых материалов. Гости смогут посетить музей изделий из вторсырья и послушать лекции по экологической грамотности. Также участниками VK Fest станут несколько благотворительных организаций, каждая из которых представит свою программу.

Еду и напитки гостям VK Fest будут подавать в посуде из перерабатываемых материалов. Кроме того, в некоторых киосках участники фестиваля получат скидку на напиток, если попросят налить его в собственную кружку. Весь мусор будет отправлен на переработку, а виниловые баннеры — в приюты для животных, где они пригодятся для строительства новых будок. В прошлом году почти 3 тонны отходов были отправлены на переработку, а около тонны баннеров и ковролина — в приюты и некоммерческие организации.

В этом году на VK Fest будут работать четыре музыкальные сцены —«Синяя», «Белая», «Зелёная» и Record Stage — а также сцена «Юмор», за которую, как и в предыдущие два года,отвечает канал ТНТ. На сцене телеканала пройдут концерты с участием звёзд шоу Stand Up, «Открытый микрофон»,«ТАНЦЫ»,«Импровизация»и Comedy Club. Уже сейчас представители ТНТ обещают массу сюрпризов, в том числе выступление на сцене «Юмор» специальных гостей. Посетителям площадки расскажут о проектах, которые стартуют в эфире будущей осенью, и предложат насыщенную интерактивно-развлекательную программу.

К ранее объявленным музыкантам присоединились Элджей, МОТ, Монеточка, Макс Барских и другие. Полный музыкальный лайнап фестиваля выглядит так:

20 июля — Little Big, Big Baby Tape, Егор Крид, ХЛЕБ, ATL и Кислотный дом, Тима Белорусских, Obladaet, #2Маши, Feduk, Ольга Бузова, Markul, Tesla Boy, Ocean Jet, Ярослав Дронов.

21 июля — Элджей, The Hatters, Макс Барских, МОТ, Монеточка, Елена Темникова, Lizer, Диана Арбенина.Ночные Снайперы, CYGO, Zivert, Эльдар Джарахов, СБПЧ, ЛАУД, HammAli & Navai, A'Studio, Луна, Yellow Claw, ВРАГ.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке. Вся актуальная информация о VK Fest 2019 здесь.

За пять лет фестиваль стал самым популярным городским open-air в России. Его программа объединяет актуальные тренды разных сфер: от музыки и блогинга до видеоигр и технологий. В 2018 году на VK Fest выступили более 50 артистов, было организовано более 350 интерактивных площадок. Фестиваль посетили 90 000 гостей, а прямая трансляция «ВКонтакте» собрала 1,7 млн просмотров.

Фото: архив организаторов