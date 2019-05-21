Нижегородские бизнесмены и политики будут работать официантами для сбора средств на лечение детей

С 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде в рамках благотворительной акции «Спешите делать добро» местные бизнесмены, политики, блогеры и другие известные нижегородцы на три дня станут официантами в ресторане RIBS. Об этом сообщают организаторы.

В дни акции все чаевые, которые им оставят гости, а также часть выручки заведения будут направлены на помощь тяжело больным детям — подопечным фонда «Нижегородский онкологический научный центр». Среди известных граждан, которые примерят на себя роль официантов, станут основатель ряда культурных пространств Олег Шакирский, начальник отдела по внешним коммуникациям нижегородской дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Аделя Шарадзе, директор Smart Food Светлана Гонова, создатель Latelier Юлия Богатова, директор творческого объединения «АРР» Игорь Прежбог, исполнительный директор стоматологической клиники «Академия» Юлия Засыпкина, олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина и блогеры Иван Жигалов и Константин Трубников.

Кроме того, 24 мая в 22.00 в RIBS (Белинского, 61) будет организован благотворительный концерт известной рок-группы SevenBones. Деньги, вырученные от продажи билетов, также пойдут на помощь детям.

Акция «Спешите делать добро» проходит в Нижнем пятый год подряд. Ее инициатором и главным организатором является дизайнер интерьеров, декоратор и общественный деятель Сабина Гаджиева — номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода». За годы существования акции удалось собрать 4,7 млн рублей и помочь 16 детям, проходящим лечение в отделениях онкологии и гематологии Нижегородской детской областной больницы.

Фото: архив организаторов