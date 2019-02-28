Роман Беагон возглавил департамент культуры Нижнего Новгорода

Новый руководитель приступил к работе с 28 февраля.

Роман Беагон родился в 1987 году. Он окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальностям «Менеджмент организации» и «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». С 2009 по 2019 годы работал в разных компаниях в сфере организации мероприятий, а также ведущим эфира на «Радио Рекорд». До назначения на пост директора департамента являлся советником главы города по культуре.

Ранее Роман Беагон участвовал в конкурсе на замещение должности министра культуры Нижегородской области, а также оказался в списке кандидатов на пост заместителя мэра по образованию, культуре и спорту.

С марта 2016 года по ноябрь 2018 года департамент возглавляла Наталья Суханова.

Фото: архив пресс-служб