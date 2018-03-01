Возобновилось движение «Сапсанов» между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом

С 1 марта возобновилось движение поездов "Сапсан" между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает портал "Открытый Нижний".

Согласно информации на сайте ГЖД, 1 марта в 17:00 «Сапсан» выезжает из Санкт-Петербурга, делая остановки в Угловке, Твери, Москве и Владимире и прибывая в Нижний Новгород в 00:59.

2 марта в 5:09 «Сапсан» выезжает из Нижнего в северную столицу, делая остановки во Владимире, Москве, Бологом, Окуловке и Чудово и завершая поездку в 13:20.

Со второго марта поезда начинают ходить по данному маршруту ежедневно.

Также ГЖД информирует о специальной акции: с 1 по 11 марта пассажиры смогут приобрести билеты на «Сапсан» со скидкой 50%. Отмечается, что предложение приурочено к возобновлению курсирования этих поездов на маршруте Санкт-Петербург – Нижний Новгород.

Оформить проездные документы по специальным ценам можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».