ICANN проведет торжественный прием в честь 20-летия
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Усадьба Рукавишниковых
Организация международного сообщества Нижегородской области ICANN проведет торжественный прием в честь 20-летия. Мероприятие пройдет в музее «Усадьба Рукавишниковых» на Верхне-Волжской набережной, 7.
Участие в приеме уже подтвердили учредитель ICANN и генеральный директор «Марчмонт Капитал Партнерс» Кендрик Уайт, учредитель ICANN и председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Юлия Крузе, член Комитета экспертов ЮНЕСКО по образованию, Почетный гражданин Нижнего Новгорода Геннадий Рябов, а также Стейси Д. Шрейдер, Руланд Ван Гестел и Др. Флориан Райтер, занимавшие пост президента ICANN в разные годы, и действующий президент ICANN Ингвар Братсберг.
Перед гостями вечера выступят артисты Нижегородского государственного академического театра оперы и балета с программой «Шедевры мировой оперы». Завершится прием фуршетом. Официальными партнерами мероприятия стали первый в Нижнем Новгороде пятизвёздочный отель международного бренда Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin и Raiffeisen Premium Banking .
ICANN (от английского International Community Association of Nizhny Novgorod) основала в 1997 году. В ассоциацию входят крупнейшие международные компании, работающие в Нижнем Новгороде. В их числе «Райффайзенбанк», Courtyard by Marriott Nizhny Novgorod City Center, Kelly Services, «Банк Интеза» и др.
9 декабря
17:00 - 21:00
Усадьба Рукавишниковых (Верхне-Волжская наб., 7)
Вход по персональным приглашениям
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