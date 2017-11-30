Ученики частных школ получили право на льготный проезд

Учащиеся негосударственных школ и вузов получили право на льготный проезд на городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания Нижегородской области.

Льготы действительны на всех видах городского и пригородного транспорта, кроме такси и маршруток. Также ученики частных школ и студенты негосударственных вузов могут пользоваться льготами при пользовании канатной дорогой и электричками (с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря).

В пресс-службе отметили, что на реализацию принятого сегодня закона необходимо около 6 миллионов рублей в год.

По материалам «Комсомольской правды»