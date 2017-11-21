Арсенал присоединится к благотворительной акции #ЩедрыйВторник

Арсенал организует серию бесплатных экскурсий в рамках международной благотворительной акции #ЩедрыйВторник.

28 ноября в 16:00, 18:00, 19:00 пройдут экскурсии с арт-медиаторами. Арт-медиаторы - сотрудники Арсенала, помогающие посетителям сформировать мнение о произведениях современного искусства на основе собственных впечатлений и опыта. В 17:30 экскурсию по экспозиции организует Клуб жестового языка.

В акции #ЩедрыйВторник участвуют более 100 стран. В этот день некоммерческие и общественные организации объединяются ради популяризации благотворительности. Движение зародилось в 2012 году.