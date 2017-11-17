Отборочный тур первенства России по чтению вслух пройдет в «Буфете»

Арт-кафе «Буфет» станет площадкой отборочного тура чемпионата по чтению вслух «Открой рот».

Участники будут без подготовки читать отрывки из книг, подготовленные организаторами. Жюри будет оценивать технику чтения и артистизм выступающего. Победитель получит подарок от литературной премии «Ясная Поляна» и путевку на финал чемпионата, который пройдет следующим летом в Москве.

Принять участие в отборочном туре может любой человек, оставивший заявку на сайте чемпионата.

Проект «Открой рот» существует с 2011 года. Родиной чемпионата стал Новосибирск, затем к проекту присоединились Томск, Кмерово, Барнаул, Омск и Санкт-Петербург. Сейчас отборочные этапы соревнований проходят в 100 городах.