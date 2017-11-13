Синие заборы в Нижнем Новгороде предложили оформлять в стиле народных промыслов

Нижегородцы стали активно откликаться на предложение мэра Елизаветы Солонченко превратить синие строительные заборы в арт-объекты. Несколько вариантов оформления Солонченко разместила в своем профиле в Инстаграме.

Публикация от Елизавета Солонченко (@elizavetasolonchenko) Ноя 13 2017 в 5:48 PST

Группа «Арт Нижний Новгород» предложила оформить синие заборы по мотивам художественных народных промыслов. Также глава города отметила предложение юной Светланы Куклиной, которая с помощью рисунков рассказывает, как общаться с людьми, имеющими инвалидность. У Светланы возникла идея использовать строительные заборы для просветительской функции.

Кроме того, Елизавета Солонченко получила предложение разместить на строительных заборах изображения готовых объектов. Мэр отметила, что это выглядит «выглядит красиво и оптимистично».

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