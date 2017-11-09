В Кинофактуре пройдет второй «Медиафак»

Конференция «Медиафак 2.0» пройдет 11 ноября в пространстве «Кинофактура» на Маяковской, 10. 

Лекционная часть стартует в 11:30 с выступления организатора конференции Дениса Шашкина. Далее на площадке выступят сценарист Александр Молчанов, клипмейкер и режиссер рекламных роликов Илья Соловьев, креативный директор Антон Стикер, режиссер Иван Твердовский, аниматор Илья Гильманов, продюсер Сергей Корнихин, оператор Сергей Валяев и руководитель студии графики CGF Александр Горохов. 

В 21:30 начнется after-party, где участники смогут обсудить итоги конференции и планы на 2018 год. 

11 ноября

11:00 - 21:30

Кинофактура (Маяковская, 10)

Билеты - 1500 рублей

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Автор: Мария Кучер
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