Командир экипажа МКС опубликовал фото Нижнего Новгорода из космоса
Космонавт Сергей Рязанский, находящийся на борту Международной космической станции, опубликовал фотографию Нижнего Новгорода.
Снимок был сделан во время очередного витка над Землей. При этом Рязанский сопроводил фотографию коротким рассказом о городе.
Сергей Рязанский находится на орбите с июля - космонавт возглавляет 53-ю экспедицию. Вместе с ним на станции работают Паоло Несполи (Италия), Рэндольф Брезник (США) и Александр Мисуркин (Россия).
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