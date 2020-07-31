Ангелина Штольц окончила Нижегородский Архитетурно-строительный Университет. Ее дипломный проект был номинирован на участие в международном биеннале. Сейчас у Лины своя студия дизайна интерьеров, а также крупная столярная компания, которая изготавливает кухни, шкафы, гардеробные и прочую мебель для современных интерьеров.