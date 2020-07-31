Премьера телешоу состоится 1 августа в 11.00 на канале ТНТ. Первым испытанием для Лины станет проект тату-студии в помещении павильона. Девушка выбрала монохромный и минималистичный дизайн, оценить который предстоит актрисе сериала «Деффчонки» на ТНТ Анастасии Денисовой.
Дизайнер из Нижнего Новгорода стала участницей нового шоу на ТНТ
Ангелина Штольц окончила Нижегородский Архитетурно-строительный Университет. Ее дипломный проект был номинирован на участие в международном биеннале. Сейчас у Лины своя студия дизайна интерьеров, а также крупная столярная компания, которая изготавливает кухни, шкафы, гардеробные и прочую мебель для современных интерьеров.
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