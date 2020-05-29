Нижегородские стоматологии и женские консультации откроются 1 июня

Теперь жители смогут получить все виды стоматологической медпомощи за исключением стационарной хирургической. Всех пациентов будут принимать по предварительной записи и с интервалом не менее 5 минут, чтобы своевременно провести дезинфекцию помещения.

Персонал и посетители всех открывшихся медучреждений должны будут носить маски, пациенты находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. В случае повышенной температуры врач имеет право отказать в приеме.

Ранее 55 салонов красоты возобновили работу в Нижегородской области. Все они подключены к системе видеоналитики, которая помогает осуществлять контроль необходимых мер безопасности.

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Фото: pixabay⠀