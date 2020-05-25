Еще 229 случаев заражения подтверждены в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области выявлено 229 заболевших короновирусной инфекцией. Общее число больных на 25 мая составило 8276. В данный момент около 4000 человек находятся на амбулаторном лечении, более 1500 в больницах с подтвержденным диагнозом «короновирус», свыше 4300 человек – под наблюдением врачей – сообщают в оперативном штабе.

По словам губернатора Глеба Никитина, по абсолютному количеству исследований на COVID-19 в сутки регион входит в число лидеров в стране. Ежедневный прирост инфицированных составляет более двухсот случаев, поэтому нижегородцам по-прежнему необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

Напомним, режим самоизоляции в Нижегородской области продлится до 31 мая. Кроме того, продолжает работать система цифровых пропусков и перчаточно-масочный режим.