1 июня в 10.00 на YouTube-канале Нижегородской ярмарки пройдет праздничная онлайн-трансляция (0+). Уже сейчас и до 29 мая открыт прием заявок на конкурсы фотографии и рисунка. Победители будут объявлены в Международный день защиты детей.
Нижегородская ярмарка подготовила онлайн-проект ко Дню защиты детей
Онлайн-трансляция будет состоять из двух частей. В программе первого блока – развлекательное шоу для детей:
- Веселая зарядка со специалистами сети фитнес-клубов «ФизКульт» Нижний Новгород;
- Анимационная программа;
- Шоу научных экспериментов;
- Авторские экскурсии по пространствам Нижегородской ярмарки;
- Сказка от театра музыки и песка;
Второй блок будет состоять из познавательной программы для родителей:
- Авторские экскурсии от нижегородских блогеров;
- Советы психологов, которые помогут пережить изоляцию без тревог и стресса;
- Беседа о безопасности с координатором ПСО «Волонтер» Сергеем Шухриным;
- Поздравление от детского театра пантомимы «Пиано».
В финале трансляции будут объявлены победители конкурсов фотографии и рисунка. Авторов лучших работ наградят ценными подарками от партнеров проекта:
- Подарки от частного детского сада «Тридевятое царство»;
- Букеты из леденцов от «Ирины Леденцовой»;
- Подарочные сертификаты от многопрофильной медицинской клиники «Ника Спринг»;
- Сертификаты на обучение и бесплатные пробные уроки от школы иностранного языка в Нижнем Новгороде «English School».
Подробности и условия конкурсов фотографии и рисунка читайте на сайте.
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Фото: архив организаторов
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