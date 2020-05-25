Нижегородская ярмарка подготовила онлайн-проект ко Дню защиты детей

Онлайн-трансляция будет состоять из двух частей. В программе первого блока – развлекательное шоу для детей:

Веселая зарядка со специалистами сети фитнес-клубов «ФизКульт» Нижний Новгород;

Анимационная программа;

Шоу научных экспериментов;

Авторские экскурсии по пространствам Нижегородской ярмарки;

Сказка от театра музыки и песка;

Второй блок будет состоять из познавательной программы для родителей:

Авторские экскурсии от нижегородских блогеров;

Советы психологов, которые помогут пережить изоляцию без тревог и стресса;

Беседа о безопасности с координатором ПСО «Волонтер» Сергеем Шухриным;

Поздравление от детского театра пантомимы «Пиано».

В финале трансляции будут объявлены победители конкурсов фотографии и рисунка. Авторов лучших работ наградят ценными подарками от партнеров проекта: