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Нижегородская ярмарка подготовила онлайн-проект ко Дню защиты детей

1 июня в 10.00 на YouTube-канале Нижегородской ярмарки пройдет праздничная онлайн-трансляция (0+). Уже сейчас и до 29 мая открыт прием заявок на конкурсы фотографии и рисунка. Победители будут объявлены в Международный день защиты детей.  

Онлайн-трансляция будет состоять из двух частей. В программе первого блока – развлекательное шоу для детей:

  • Веселая зарядка со специалистами сети фитнес-клубов «ФизКульт» Нижний Новгород;
  • Анимационная программа;
  • Шоу научных экспериментов;
  • Авторские экскурсии по пространствам Нижегородской ярмарки;
  • Сказка от театра музыки и песка;

Второй блок будет состоять из познавательной программы для родителей:

  • Авторские экскурсии от нижегородских блогеров;
  • Советы психологов, которые помогут пережить изоляцию без тревог и стресса;
  • Беседа о безопасности с координатором ПСО «Волонтер» Сергеем Шухриным;
  • Поздравление от детского театра пантомимы «Пиано».

В финале трансляции будут объявлены победители конкурсов фотографии и рисунка. Авторов лучших работ наградят ценными подарками от партнеров проекта:

  • Подарки от частного детского сада «Тридевятое царство»;
  • Букеты из леденцов от «Ирины Леденцовой»;
  • Подарочные сертификаты от многопрофильной медицинской клиники «Ника Спринг»;
  • Сертификаты на обучение и бесплатные пробные уроки от школы иностранного языка в Нижнем Новгороде «English School».

Подробности и условия конкурсов фотографии и рисунка читайте на сайте.

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Фото: архив организаторов

Наталия Россинская,
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