В Нижегородской области сокращается прирост заболевших коронавирусом

Всего в регионе проведено 163 766 тестов на коронавирусную инфекцию. Свыше 1,9 тысячи нижегородцев выздоровели, 53 — скончались. Сейчас на верификации остается 232 пациента.

В настоящее время около 4,5 тысячи человек проходят лечение амбулаторно, болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Более 930 жителей находятся в больницах.

18 мая Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений. Режим самоизоляции действует в регионе с 30 марта. Сейчас возобновили работу объекты розничной торговли, а по решению муниципалитетов вскоре могут открыть детские сады. Нижегородцам разрешили пробежки и занятия спортом до 2 часов в день.

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