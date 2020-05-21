204 новых случая заболевания коронавирусом подтверждено в Нижегородской области 21 мая. Днем ранее, 20 мая, прирост заразившихся составлял 257 человек, 19 мая – 260. Об этом сообщили в региональном минздраве.
В Нижегородской области сокращается прирост заболевших коронавирусом
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Фото: pixabay
Всего в регионе проведено 163 766 тестов на коронавирусную инфекцию. Свыше 1,9 тысячи нижегородцев выздоровели, 53 — скончались. Сейчас на верификации остается 232 пациента.
В настоящее время около 4,5 тысячи человек проходят лечение амбулаторно, болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Более 930 жителей находятся в больницах.
18 мая Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений. Режим самоизоляции действует в регионе с 30 марта. Сейчас возобновили работу объекты розничной торговли, а по решению муниципалитетов вскоре могут открыть детские сады. Нижегородцам разрешили пробежки и занятия спортом до 2 часов в день.
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