В Нижнем запустили социальный проект «АнбливблАпсайклинг»

Проект «АнбливблАпсайклинг» принимает любые футболки, лонгсливы и толстовки с содержанием хлопка более 50%. Все они должны быть чистыми, без порезов и дыр. Кроме того, на изделиях не должно быть элементов, препятствующих печати изображения: молния по центру, пуговицы или большая вышивка. Минимальный размер – 2XS.

Заявку на бесконтактный забор вещей можно оформить здесь. А если вы хотите помочь, но не нашли подходящей одежды, расскажите о проекте своим друзьям.

Все вещи пройдут полную бактереологическую обработку. Далее на них будут нанесены изображения, чтобы они смогли переродиться в актуальные новинки из ограниченной коллекции. Средства с продажи будут направлены в благотворительные фонды на решение проблем, связанных с экологией.

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Фото: архив организаторов