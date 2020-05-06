239 нижегородцев вернулись спецрейсами в Россию

Среди них 12 человек прилетели из Индонезии, 9 — из США, 6 — из Турции, 4 — из Вьетнама, 1 — из Германии. Также вернулись туристы из Италии, Великобритании, Индии, Казахстана.

Всего с 27 марта, когда страна приняла решение закрыть границы, домой вернулись свыше 2,2 тысяч нижегородцев. Во всех случаях, когда они прибывали в другие регионы, были организованы трансферы до Нижнего Новгорода.

5 мая в регионе было выявлено 174 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь регион находится на 4 месте по количеству заболевших после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

С 30 марта в Нижегородской области действует режим самоизоляции. Период нерабочих дней продлен по 11 мая включительно.

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