131 новый случай коронавируса выявлен в Нижегородской области

Днем ранее, 28 апреля, в Нижегородской области было зафиксировано только 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По словам губернатора Глеба Никитина, увеличение заболевших в отдельные дни связано с нарушением режима повышенной готовности.

С 30 марта в Нижегородской области действует период самоизоляции. Выходить из дома можно только в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, а также для выноса мусора и прогулок с питомцами. Ожидается, что самоизоляция в регионе продлится еще как минимум месяц.

Ранее президент Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. С учетом всех майских праздников период нерабочих дней будет действовать до 11 мая включительно.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK, Facebook и Telegram.