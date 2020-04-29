Еще 131 человек заразился коронавирусом в Нижегородской области. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 1794 заболевших, из которых 184 выздоровели, 12 скончались. Об этом сообщает пресс-служба облправительства 29 апреля.
131 новый случай коронавируса выявлен в Нижегородской области
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Фото: pixabay
Днем ранее, 28 апреля, в Нижегородской области было зафиксировано только 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По словам губернатора Глеба Никитина, увеличение заболевших в отдельные дни связано с нарушением режима повышенной готовности.
С 30 марта в Нижегородской области действует период самоизоляции. Выходить из дома можно только в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, а также для выноса мусора и прогулок с питомцами. Ожидается, что самоизоляция в регионе продлится еще как минимум месяц.
Ранее президент Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. С учетом всех майских праздников период нерабочих дней будет действовать до 11 мая включительно.
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