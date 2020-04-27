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В Нижегородской области зафиксирован самый высокий прирост заболевших коронавирусом с начала пандемии

207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области за последние сутки. Это самый большой суточный прирост за все время пандемии в регионе. 

  • Фото: pixabay

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, среди 207 новых заболевших 76 заразились в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Всего в регионе подтверждено 1574 случаев коронавируса. 116 человек выздоровели, 9 скончались.

По словам губернатора Глеба Никитина, самоизоляция в Нижегородской области будет действовать еще как минимум месяц. При этом будут ли продлены нерабочие дни, пока не уточняется. Напомним, что режим ввели в регионе 30 марта.

Тестирование на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области прошли 63 495 человек.

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Наталия Болотова,
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