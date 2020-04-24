За минувшие сутки коронавирус выявили у 94 нижегородцев

Всего на 24 апреля подтверждено 1096 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным на этот час, уже 92 человека выздоровели.



Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, соблюдение требований режима повышенной готовности и самоизоляция остаются ключевыми факторами предотвращения распространения инфекции.

«Наши специалисты-медики делают все, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. И мы с вами сейчас обязаны им помочь, оставаясь дома. Не надо считать, что ситуация стабилизируется. Вы видите, что число заболевших растет. Более того, у нас в регионе зарегистрирован еще один летальный исход: у пациента преклонного возраста с хронической болезнью почек была диагностирована двухсторонняя тотальная пневмония. Ситуацию осложняло и то, что человек находился на гемодиализе», — сказал Глеб Никитин.

Всего в Нижегородской области на 24 апреля зарегистрировано 8 летальных случаев.

«Вместе с тем у нас 92 нижегородца уже вылечились от коронавируса. Но я хочу еще раз напомнить: заразиться этим опасным заболеванием может каждый, кто не соблюдает режим самоизоляции и нарушает санитарно-эпидемиологические требования. Впереди выходные, многие открывают полноценный дачный сезон. Призываю всех, и особенно людей пожилого возраста: старайтесь не пользоваться лишний раз общественным транспортом и избегайте мест скопления людей!» — сказал Глеб Никитин.

Глава региона также сообщил, что сейчас 2 430 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 34 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.