Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 1000

23 апреля зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Итого 1002 подтвержденных случая, 60 выздоровели, семь умерли.

«Преодолен рубеж в тысячу человек, но не нужно акцентировать внимание на этой цифре. Мы видим, что коронавирусная инфекция распространяется, однако благодаря принимаемым мерам и самодисциплине большинства нижегородцев это происходит не так стремительно, как могло бы. Хочу добавить, что, к сожалению, на сегодняшний день число летальных случаев в регионе достигло 7 человек: у 74-летней женщины анамнез был осложнен сердечной недостаточностью», – говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также глава региона вновь подчеркивает, что ключевым фактором предотвращения распространения инфекции остается жесткое соблюдение мер безопасности.

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