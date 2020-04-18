59 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области за минувшие сутки

Еще 59 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области. Итого на 18 апреля 517 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 23 человека выздоровели, 4 умерли.

Напомним, губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что единственный способ остановить распространение болезни — это самоизоляция. Тогда, по его мнению, к началу мая сможем затормозить развитие болезни.

За последние сутки в России подтверждены 4 785 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 79 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 36 793 случая в 84 регионах, число выписанных пациентов выросло до 3 057.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK, Facebook и Telegram.