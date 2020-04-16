Питомцы нижегородского зоопарка «Лимпопо» на грани гибели

После введения режима самоизоляции предприятия закрылись для посетителей, попав в губительную ситуацию. Так и зоопарк «Лимпопо» находится в условиях выживания. Поскольку организация частная, у нее нет ни налоговых льгот, ни льгот на оплату воды, электроэнергии, ни какой-либо финансовой поддержки со стороны государства.

В коллекции «Лимпопо» насчитывается 1517 животных, которые ежедневно хотят есть. Несмотря на то, что зоопарк не работает, сотрудники не могут перестать содержать животных. Поэтому они обращаются за помощью ко всем неравнодушным.

«Мы понимаем, что многим из вас сейчас тоже непросто – пугает и вирус, и неизвестность. Но если вы располагаете какими-то ресурсами для помощи нашим питомцам, то просим вас откликнуться. Зоопарк примет любую помощь. Кормами и финансовую. Без вашей помощи мы просто не представляем, чем может закончиться режим самоизоляции для «Лимпопо», ведь наши животные не могут перейти на удаленную работу или сделать хоть что-либо, чтобы добыть себе пропитание самостоятельно», – сообщается на сайте зоопарка.

«НН.Собака.ru» будет следить за ситуацией в зоопарке «Лимпопо» и выяснит, как помочь организации и ее питомцам.

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