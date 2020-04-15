В Нижегородской области реализуется интернет-проект #СтрокиВойны

Интернет-проект #СтрокиВойны приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем – возможность выразить свое уважение к исторической памяти о подвигах и героях, показавших в годы войны свою доблесть, мужество и стойкость.

Для участия в проекте необходимо записать на видео свое любимое стихотворение на военную тематику. Под видео разместить информацию: ФИО участника, страну/регион/город проживания, название стихотворения и его автора и добавить хештеги: #СтрокиВойны #МыПомним

Видео должно быть не более 3 минут, записанное на мобильный телефон или камеру. Необходимо разместить видео на собственной странице в социальных сетях (Вконтаке, Instagram) или на официальной странице проекта Вконтакте.

Проект реализуется при поддержке Правительства Нижегородской области, ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области и НРО партии «Единая Россия».

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