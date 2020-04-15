47 новых случаев коронавируса в Нижегородской области

На 15 апреля общее количество заболевших в Нижегородской области составляет 339 человек. Четверо скончались от коронавируса, 21 человек выздоровел.

Впереди Нижегородской области по выявленным заболеваниям Москва и Московская область, Санкт-Петербург и республика Коми.

В целом по стране количество заболевших за последние сутки увеличилось на 3 388 человек и достигло 24 490.

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