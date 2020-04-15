Шла вторая неделя дистанционного обучения в школах Нижнего Новгорода. Образовательные сайты перестали зависать, все кажется смирились с происходящим, а мы решили выяснить у родителей, школьников и педагогов: учеба из дома – это отлично или неудовлетворительно?
Большая перемена: как нижегородские школы учатся дистанционно
Виктория Маркевич
Мама пятиклассницы
Сразу признаюсь, что я не их тех родителей, которые считают, что школа – это мерило всех вещей и оценивать ребенка нужно исключительно через оценки в дневнике. Может быть, именно из-такого философского отношения мы спокойно перешли на дистанционное обучение, не впадая в какой-то страшный стресс всей семьей. Расстроило, конечно, что сайт, на котором должны вестись уроки, работает с перебоями, но есть надежда, что и это исправят со временем. В целом, я уверена, что учиться спокойно можно и дома, если никто не нагнетает атмосферу и не требует от ребенка, чтобы он «отрабатывал» свои вынужденные «каникулы», впахивая так, как он никогда не делал бы этого на уроках. Есть предметы, по которым сложнее заниматься дистанционно. Иностранный язык, например: здесь трудно справиться самостоятельно, без личного контакта с учителем или без репетитора, который бы его заменил. Но в целом, как мне кажется, наша задача как родителей – сделать так, чтобы дистанционное обучение не превращалось для ребенка в бесконечное бдение над учебниками, а стало возможностью для ребенка научиться самостоятельно получать знания.
Мария Маркевич
Ученица 5 класса
Мы занимаемся через портал Дневник.ру: там нам пишут задания, какие-то из них надо отправлять учителям на проверку, но не все. Учителя тоже по-разному ведут уроки: некоторые просто задают прочитать учебники и сделать задания, учительница по математике записывает видео с объяснениями нового материала, по физкультуре нужно читать учебники и составлять упражнения. Физкультуру никто не проверяет, и поэтому почти никто ее не делает, я думаю. Часть занятий получается рассчитана только на нашу сознательность. Некоторые у нас в классе встают рано, делают все уроки по очереди, занимаются дополнительно. Я, скажу честно, в основном делаю письменные задания, творческие работы, но устные упражнения иногда пропускаю, а потом нагоняю все сразу.
Вообще, ощущение, что все эти дистанционные занятие – это как домашнее задание, которого просто вдруг стало больше. Зато остается время на темы, которыми я действительно увлекаюсь.
Образование можно и дома получить, я думаю. Лучше всего было бы, если бы мы учились из дома, но можно было гулять и ходить в гости – вот это идеально.
А так, если выбирать между сидением дома и походом в школу, то я конечно за школу!
Анастасия Базилева
Мама первоклассника
Сначала меня вся эта история очень напрягла: первый класс и вдруг полгода сидим дома, то из-за зимних карантинов, то из-за самоизоляции. Проблема в нашем случае не с программой, в конце-концов, моих знаний на материал первого класса хватает, а в том, что именно первый школьный год у ребенка таким выдался. Ему бы научиться учиться, общаться, усвоить общие принципы отношений «учитель-ученик» и «ученик-ученик», а в итоге мама и преподаватель и соседка по парте, да еще и младший брат все тетради исчеркал.
Мы занимаемся на платформах Дневник.ру и Учи.ру, и обе они в первую неделю зависали страшно. Спасение – бдительные родители одноклассников, которые прорывались на сайт, скринили все, что могли, и несли в общий чат и классная руководительница, которая, похоже, на связи 24/7. Спасибо им огромное! Из плюсов – я начала вникать в учебный процесс ребенка, которым раньше, если честно, не особенно интересовалась. Пришлось вспомнить, что когда-то и я училась на учителя, и мгновенно понять, что для этой профессии я не гожусь. Поэтому уроки с сыном часто делает гораздо более терпеливый папа, который не впадает в неистовство, если кто-то не может прочитать предложение правильно с третьей попытки.
Галина Клочкова
Директор школы им М. В. Ломоносова
Нужно понимать, что освоение дистанционного обучения - это давно назревшая необходимость для наших школ. В сложившейся ситуации вместо того, чтобы перейти к онлайн-технологиям постепенно, учителя вынуждены осваивать их буквально на бегу, делая за три дня то, на что нужно три месяца. Такая система не может сразу заработать идеально, поэтому накладки в первые дни вполне естественны.
Урок онлайн – это не урок в привычном смысле, не набор заданий и отчет об их выполнении, а совсем другая технология, которая, если не воспринимать ее как неизбежное зло, может принести огромные плоды.
Учителям, которые считают, что урок не может состояться без мела и доски сейчас конечно нелегко, зато мы видим, как быстро развиваются молодые специалисты. Они открыли для себя новые возможности нестандартно подходить к урокам, превращать их в онлайн-квесты и общаться с детьми на понятном им языке современных технологий.
Переход на дистанционное обучение, как правило, больше всего пугает родителей, и это чисто психологический момент. Им трудно принять, что дети могут быть в чем-то лучше осведомлены, чем они, что их обучение больше не контролируют взрослые, а оно стало личной ответственностью ученика. Принято сомневаться, думать, что сами дети ничего не выучат или выучат как-то не так, но это совершенно неверно. У нас прекрасные дети, они уже сейчас во многом лучше нас, и нельзя загонять их потенциал в рамки привычных нам форматов. Задания в виртуальной школе должны быть другие, не просто на выполнение упражнений из учебника, а иметь более оперативные формы, превращающие учебу из зубрежки в приключение.
Дети более свободно ориентируются в потоках информации, поэтому им легче получить полезную привычку добывать знания самостоятельно.
Что касается экзаменов, то это так же не повод для беспокойства. Важнейшие из них проходят в форме тестирования и для подготовки к ним не нужны мел и доска, важнее научиться правильно понимать вопросы.
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