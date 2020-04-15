Большая перемена: как нижегородские школы учатся дистанционно

Мария Маркевич Ученица 5 класса

Мы занимаемся через портал Дневник.ру: там нам пишут задания, какие-то из них надо отправлять учителям на проверку, но не все. Учителя тоже по-разному ведут уроки: некоторые просто задают прочитать учебники и сделать задания, учительница по математике записывает видео с объяснениями нового материала, по физкультуре нужно читать учебники и составлять упражнения. Физкультуру никто не проверяет, и поэтому почти никто ее не делает, я думаю. Часть занятий получается рассчитана только на нашу сознательность. Некоторые у нас в классе встают рано, делают все уроки по очереди, занимаются дополнительно. Я, скажу честно, в основном делаю письменные задания, творческие работы, но устные упражнения иногда пропускаю, а потом нагоняю все сразу.

Вообще, ощущение, что все эти дистанционные занятие – это как домашнее задание, которого просто вдруг стало больше. Зато остается время на темы, которыми я действительно увлекаюсь.

Образование можно и дома получить, я думаю. Лучше всего было бы, если бы мы учились из дома, но можно было гулять и ходить в гости – вот это идеально.

А так, если выбирать между сидением дома и походом в школу, то я конечно за школу!