Сразу 68 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области

Общее число заболевших нижегородцев на 14 апреля – 292 человека.



Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что количество выявляемых случаев зависит от разных факторов, в том числе от возрастной структуры населения. «Нижегородская область достаточно «возрастной» регион. Коронавирус представляет максимальную опасность для пожилых людей, а граждане в возрасте 45-60 лет являются основными переносчиками заболевания. Мы проводим сейчас большие объемы тестирования. Это в свою очередь влияет на показатель количества заболевших», – подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Как ранее заявлял глава региона Глеб Никитин, в регионе будет проводиться контроль соблюдения требований Указа Губернатора о режиме повышенной готовности во всех организациях, которые получили подтверждение на право продолжить деятельность в нерабочие дни. «Неважно, о ком или о чем идет речь – об огромном предприятии или небольшой компании: правила одни для всех. Если требования будут нарушаться, то подтверждение аннулируется», – подчеркнул Глеб Никитин.

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