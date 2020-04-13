Сотрудники нижегородских организаций получат QR-коды для выхода на улицу

С 15 апреля подтвердить свою необходимость выхода на улицу работающие люди смогут только с помощью QR-кода, полученного организацией на сервисе «Карта жителя Нижегородской области».



Если работодатель еще не получил подтверждения или получил подтверждение только в виде документа на электронную почту от органов местного самоуправления, необходимо оперативно оформить личный кабинет на портале nn-card.ru или в мобильном приложении, создать заявку со списком сотрудников и отправить на рассмотрение в орган, уполномоченный принимать решение. Если заявка одобрена, у работодателя появляется возможность оперировать списком сотрудников в личном кабинете. Сотрудники из списка, сформированного работодателем, установив на свои телефоны приложение, получают свои QR-коды с пометкой «От работодателя».



Изменения внесены 11 апреля 2020 года в Указ Губернатора от 13 марта 2020 года. В ближайшее время будут организованы проверки соответствия работающих организаций требованиям Указа.

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