Еще 30 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 224 человек.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе. Тестирование проводится в четырех лабораториях Нижегородской области.

Глеб Никитин призвал нижегородцев в ближайшие дни вести себя максимально ответственно. «Мы видим, что заболевание протекает у всех по индивидуальному сценарию. Но ни у кого нет гарантии, что все пройдет легко. Вполне здоровые на первый взгляд люди, зараженные вирусом, в считанные дни могут оказаться на аппарате искусственной вентиляции легких. 224 подтвержденных случая — это очень много. Смертельно опасная болезнь может поджидать где угодно», — подчеркнул глава региона.

Всего в регионе выздоровели 20 человек, четверо скончались. На COVID-19 протестировали 23,1 тыс. нижегородцев.

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