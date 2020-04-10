32 новых случая заражения коронавирусом в Нижегородской области

На 10 апреля общее количество пациентов в регионе составляет 119 человек.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, новые случаи зарегистрированы у тех, кто уже был помещен под карантин в инфекционную больницу. Все пациенты были протестированы в разное время, но результаты поступили в один день, 10 апреля.

Кроме того, был составлен круг лиц с которыми контактировали заболевшие. Все они изолированы и находятся под наблюдением медиков. У них были взяты необходимые анализы.

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