В Нижегородской области будут производить аппараты ИВЛ

На Заводе имени Петровского дали старт серийному производству бактерицидных рециркуляторов (приборов для обеззараживания воздуха). Здесь же в скором времени начнется производство наркозно-дыхательных аппаратов с функцией ИВЛ.

«Сейчас такие аппараты — самая востребованная медицинская техника. Они помогают добиться снижения летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Каждый аппарат ИВЛ — это потенциально спасенная жизнь. На предприятии уже получили регистрационное удостоверение. Пока аппарат проходит экспертизу в наших медицинских центрах. Заключение специалисты должны дать буквально сегодня вечером. При наличии комплектующих здесь могут производить до 10 аппаратов в сутки. Я лично буду заниматься этим вопросом. У нас есть отличная координационная база — Научно-образовательный центр, созданный в рамках национального проекта «Наука», — сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что в регионе зафиксирован третий летальный случай от коронавируса. Всего 87 случаев, 14 из них выздоровели.

В список «соответствующих территорий», где был выявлен коронавирус, добавились Арзамас, Павлово, село Верховское (г.о.г. Шахунья) и село Камкино (Сергачский район).

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