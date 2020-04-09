Еще одна нижегородка умерла от коронавируса

От коронавируса скончалась 81-летняя пациентка, это уже третий летальный исход в Нижегородской области. По информации регионального оперативного штаба, коронавирус послужил обострению сердечно-сосудистых заболеваний пациентки.

«Такие случаи подтверждают, что людям, находящимся в зоне риска, сейчас важно проявить максимальную бдительность, строго соблюдать меры предосторожности и правила, установленные федеральным минздравом», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Все, кто контактировал с больной, находятся под наблюдением специалистов.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK, Facebook и Telegram.