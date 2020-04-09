Об инциденте сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Большая часть людей, контактировавших с женщиной, тоже стали носителями вируса.

В этой связи чиновник призвал воздержаться от салонных косметических процедур в период действия противоэпидемических мер по коронавирусу. Также не следует посещать специалистов индустрии красоты, ведущих прием на дому.

Мелик-Гусейнов подчеркнул, что подобные визиты сейчас очень рискованны, поэтому этот вид деятельности должен быть ограничен.

«Как только ситуация стабилизируется, и стоматологии, и салоны красоты, и предприятия, оказывающие иные подобные услуги, будут работать в полном объеме», — добавил он.

На 9 апреля на территории Нижегородской области зафиксировано 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 13 излечившихся пациентов выписаны из больницы.