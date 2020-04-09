Австрия: хроники короны

Еще через неделю были приняты меры, которые полностью изменили жизнь общества: закрылись все учебные заведения, детские сады, кафе, рестораны и торговые центры, всех, кого можно, перевели на работу из дома, еще в течение двух дней закрыли парки, детские и спортивные площадки, а гулять по улице разрешили только с членами семьи, проживающими в одной квартире. В последние выходные перед введением карантинных мер погода стояла чудесная – люди толпами высыпали на улицу, поехали гулять в лес и облепили все уличные столики кафе и ресторанов. Вечером в воскресенье в специальном выпуске новостей к народу обратился президент, который произнес очень хорошую, человечную речь о том, что сейчас всем вместе необходимо «позаботиться о нашей Австрии». Следом за ним выступил канцлер, который с вою очередь осветил практические аспекты этих вынужденных мер: продуктов в магазинах хватит, паниковать смысла нет, правительство принимает все меры заблаговременно и этим надеется снизить нагрузку на систему здравоохранения и избежать катастрофы. Несмотря на то, что в тот момент число заболевших было минимальным, непосредственное соседство с Италией, где уже вовсю бушевала эпидемия, пугало и граждан, и правительство.

Довольно быстро выяснилось, что опасения были не безосновательными. Большую роль в этом сыграло любимое развлечение австрийцев – горные лыжи. Как только итальянские горнолыжные курорты закрылись на карантин, соседний Тироль тут же стал переманивать оставшихся не у дел туристов, обещая скидки и бонусы. Туристы радостно переехали из итальянских Альп в австрийские, а потом развезли вирус по всей Европе, включая Австрию, где Тироль и по сей день является главным очагом заражения. Сейчас дети сидят дома, большинство взрослых тоже. И те и другие пытаются учиться и работать онлайн. Общественным транспортом пользоваться можно только по пути на работу, да и то не всем (например, врачи и журналисты должны передвигаться только на личном транспорте или пешком). В хорошую погоду семьи выходят гулять, владельцы велосипедов оккупируют велодорожки, а невидимая раньше армия поклонников спортзалов бегает кросс по улицам города. Завидев друг друга, пешеходы пугливо переходят на другую сторону улицы. Главная волна панических настроений пришлась на выходные перед введением мер самоизоляции. В немецком языке есть трогательное выражение Hamsterkäufe (хомячьи закупки) – то, что мы наблюдали во всех мегаполисах мира: гречки в Австрии нет, потому с полок сметали макароны, муку, консервы, замороженные продукты и, естественно, туалетную бумагу. Через пару дней паника улеглась, стало очевидно, что супермаркеты справляются, и теперь с большими тележками в магазин приходят только те, кто пытается минимизировать походы в магазин.