Нижегородцы, живущие в разных странах, продолжают рассказывать о ситуации в мире. На очереди – история из Вены
Австрия: хроники короны
Евгения Лианская-Линингер
Вена, Австрия
В Австрии ощутимые приметы приближающейся эпидемии стали заметны 9 марта, когда правительство отменило все общественные мероприятия, на которые собирается более 100 человек. Вот так в один совсем не прекрасный день закрылись театры, концертные залы, отменили открытия выставок, спортивные мероприятия, а также групповые занятия и лекции в университете. Примерно в то же время люди перестали здороваться за руку и целоваться при встрече, начали маниакально мыть руки и избегать шумных вечеринок, а с венских улиц заметно сдуло туристов.
Еще через неделю были приняты меры, которые полностью изменили жизнь общества: закрылись все учебные заведения, детские сады, кафе, рестораны и торговые центры, всех, кого можно, перевели на работу из дома, еще в течение двух дней закрыли парки, детские и спортивные площадки, а гулять по улице разрешили только с членами семьи, проживающими в одной квартире. В последние выходные перед введением карантинных мер погода стояла чудесная – люди толпами высыпали на улицу, поехали гулять в лес и облепили все уличные столики кафе и ресторанов. Вечером в воскресенье в специальном выпуске новостей к народу обратился президент, который произнес очень хорошую, человечную речь о том, что сейчас всем вместе необходимо «позаботиться о нашей Австрии». Следом за ним выступил канцлер, который с вою очередь осветил практические аспекты этих вынужденных мер: продуктов в магазинах хватит, паниковать смысла нет, правительство принимает все меры заблаговременно и этим надеется снизить нагрузку на систему здравоохранения и избежать катастрофы. Несмотря на то, что в тот момент число заболевших было минимальным, непосредственное соседство с Италией, где уже вовсю бушевала эпидемия, пугало и граждан, и правительство.
Довольно быстро выяснилось, что опасения были не безосновательными. Большую роль в этом сыграло любимое развлечение австрийцев – горные лыжи. Как только итальянские горнолыжные курорты закрылись на карантин, соседний Тироль тут же стал переманивать оставшихся не у дел туристов, обещая скидки и бонусы. Туристы радостно переехали из итальянских Альп в австрийские, а потом развезли вирус по всей Европе, включая Австрию, где Тироль и по сей день является главным очагом заражения. Сейчас дети сидят дома, большинство взрослых тоже. И те и другие пытаются учиться и работать онлайн. Общественным транспортом пользоваться можно только по пути на работу, да и то не всем (например, врачи и журналисты должны передвигаться только на личном транспорте или пешком). В хорошую погоду семьи выходят гулять, владельцы велосипедов оккупируют велодорожки, а невидимая раньше армия поклонников спортзалов бегает кросс по улицам города. Завидев друг друга, пешеходы пугливо переходят на другую сторону улицы. Главная волна панических настроений пришлась на выходные перед введением мер самоизоляции. В немецком языке есть трогательное выражение Hamsterkäufe (хомячьи закупки) – то, что мы наблюдали во всех мегаполисах мира: гречки в Австрии нет, потому с полок сметали макароны, муку, консервы, замороженные продукты и, естественно, туалетную бумагу. Через пару дней паника улеглась, стало очевидно, что супермаркеты справляются, и теперь с большими тележками в магазин приходят только те, кто пытается минимизировать походы в магазин.
В целом настроение спокойное, но унылое. Цифры заболевших неуклонно растут, увеличивается число пациентов в реанимации и умерших. Все новостные выпуски, ток-шоу и интервью посвящены лишь одной теме. Есть и чисто местная проблематика, связанная с коронавирусом – большое число сиделок, помогающих по домам тяжело больным и старикам, приезжает в Австрию из соседних стран: Словакии, Венгрии, благо дорога занимает не более двух часов. Но теперь, когда границы закрыты, огромное количество больных людей осталось без помощи, и социальные службы не в состоянии так быстро справиться с ситуацией.
К общему беспокойству за здоровье близких, естественно, прибавляются и вопросы, связанные с выживанием после кризиса. Уже сейчас количество безработных в Австрии увеличилось на 100 000 человек. Потихоньку начали обсуждать меры по стабилизации экономики: в середине марта согласовали сумму помощи в 38 миллиардов евро (почти половина бюджета прошлого года), в конце марта экономическая палата объявила прием заявок на выделение срочной финансовой помощи индивидуальным предпринимателям и маленьким фирмам, а большинство сотрудников переводится на краткосрочную работу – это значит, что рабочее время сократится до 10%, но большая часть обычной заработной платы (гарантированное нетто) будет выплачиваться.
Помогут ли все эти меры в дальнесрочной перспективе пока сказать трудно – мало кто сегодня может уверенно ответить на этот вопрос. По телевизору постоянно крутится социальная реклама: симпатичная пожилая дама говорит о то, что решила временно не видеться с внуками – ведь у всех есть телефоны, можно болтать часами. Так никто не заразится, и скоро можно снова собрать всех на семейный обед. Основной слоган: «Береги себя, береги меня». Мы тоже решили прислушаться к рекламе – болтаем с бабушкой по телефону, а в хорошую погоду приходим к ней под балкон – помахать и просто посмотреть друг на друга.
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