Количество возобновивших работу предприятий в Нижегородской области увеличено вдвое

Ранее правительство Нижегородской области обнародовало списки предприятий, которые получили право работать во время режима самоизоляции. Ими стали порядка 1000 организаций из различных сфер. Теперь количество возобновивших работу промышленных компаний и предприятий малого и среднего бизнеса выросло в регионе почти вдвое.

«На сегодня количество промышленных компаний, а главное, малых и средних предприятий, которые возобновили работу, значительно увеличилось, — сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. — Мы пошли на такой шаг, потому что это жизненно важно для экономики, для сохранения рабочих мест».

Полный перечень сфер деятельности обозначен в указе губернатора №50, который размещен на официальном портале правовой информации Нижегородской области.

«Если направление работы компании соответствует перечню, руководителю надо направить заявку на разрешение на работу с помощью портала „Карта жителя Нижегородской области“ и ждать подтверждения. При этом нельзя забывать о мерах безопасности в условиях распространения коронавируса, — подчеркнул первый заместитель губернатора. — Ослаблять карантинные ограничения нельзя. Здоровье жителей — в приоритете. Среди важных требований к работающим предприятиям — дезинфекция помещений, дистанция между сотрудниками, перевод на удаленный режим всех работников, чье личное присутствие не требуется, и другие. Если компании не смогут выполнить эти условия, разрешение на работу будет отозвано».

В дистанционном режиме продолжает свою работу центр «Мой бизнес», открывшийся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На портале мойбизнес52.рф работает отдельная кнопка: «Обращение, связанное с коронавирусом». Нижегородские предприниматели также могут сообщить о связанных с коронавирусом проблемах, позвонив по телефону горячей линии «Мой бизнес»: 8−800−301−29−94. Кроме того, в регионе действует дополнительный номер телефона: +7 951 911 7002, по которому в viber-чате представители бизнеса могут получить оперативную консультацию в условиях риска распространения коронавируса.