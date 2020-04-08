24 новых случая заражения коронавирусом в Нижегородской области

Как сообщается на сайте правительства Нижегородской области, на 8 апреля заражение инфекцией подтверждено у 80 человек, из них 13 выписаны.

«Мы продолжаем получать подтверждения по тем людям, кто давно находился на изоляции и под наблюдением врачей. Их анализы были взяты в разное время, а подтверждение из референс-центров пришли в один день. Ситуация абсолютно прогнозируемая. Мы заранее понимали, что на верификации находится более двух десятков тестов и ожидали увеличения количества подтвержденных случаев. И на данный момент специалисты продолжают проводить тесты, кто под подозрением и отправлять их на верификацию», — объяснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, не всегда лечение проходит по оптимальному сценарию: вирус может спровоцировать, например, обострение хронических болезней. «Подумайте о своих родных и близких. Тем, кто находится в группе риска: пожилые, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, — сейчас важно проявить максимальную бдительность, строго соблюдать меры предосторожности и правила, установленные федеральным минздравом», — добавил Глеб Никитин.