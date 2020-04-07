Всего 13 нижегородцев выздоровели после коронавируса

Еще 5 пациентов, у​ которых​ ранее был выявлен​ коронавирус, выписаны из Инфекционной клинической больницы №2.​ Лабораторные исследования показали отсутствие у них​ COVID-19. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Сегодня были выписаны еще 5 нижегородцев, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Всего уже 13 выздоровевших. Но это не повод расслабляться. Сейчас проводятся тесты у тех, кто под подозрением, ожидается верификация по уже сданным тестам — таких более двух десятков человек. В ближайшее время мы ожидаем увеличения количества подтвержденных случаев, мы готовы к такой ситуации. Сейчас важно не пренебрегать правилами и строго соблюдать режим самоизоляции», — сообщил Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, не всегда лечение проходит по оптимальному сценарию, ведь вирус может спровоцировать, например, обострение хронических болезней. «Подумайте о своих родных и близких. Тем, кто находится в группе риска: пожилые, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, — сейчас важно проявить максимальную бдительность, строго соблюдать меры предосторожности и правила, установленные федеральным минздравом», — добавил Глеб Никитин.

На 7 апреля в Нижегородской области всего подтверждено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из общего количества пациентов выздоровели и выписаны 13 человек.